Kohtla-Järve volikogu võttis vastu miljonilisi kärpeid nõudva eelarve

Linder ütles, et tal on väga kahju, et linn on nii raskes olukorras, lisades, et kärbitud kulud on tegelikult linnale vajalikud.

Linnapea sõnas, et eelarve täitmise ainsaks meetodiks ei ole võimalikult paljude linnavalitsuse ja linnaasutuste töötajate vallandamine. "Ma loodan, et inimeste koondamine on viimane kokkuhoiukoht," ütles märkides, et eesmärgiks on optimeerimisega tagada linnale võimaluse areneda, kuid tõdes samas, et selle saavutamiseks on tõenäoliselt hädavajalikud ka koondamised. "Ma luban, et oleme inimestele toeks ja oleme ka linnaasutuste juhtidele toeks optimaalsete kokkuhoiukohtade leidmisel."