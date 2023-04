Ei olnud kohe. Olen alati öelnud, et armastan siiralt sporti, kuid mu süda on kultuuris. Mitte et ma teaks, mida siin paremini teha, aga see valdkond on mulle ilmselt arusaadavam. Spordikeskuses oli meil suurepärane kollektiiv, kellega ületasime nii mõndagi − midagi õnnestus, midagi mitte, kuid olime meeskond. Kui oma uuest väljakutsest rääkisin, julgustasid mu sportlastest sõbrad mind, et proovi − see on sinu ala. Rohkem põhjustas kõhklusi see, et sisuliselt lahkun linnast, kus olen töötanud nii palju aastaid...