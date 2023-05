5.-9. maini on keelatud sümbolid ning avalikud kogunemised ja esinemised politsei erilise tähelepanu all. See foto on tehtud Narvas 2021. aasta mais, mil Nõukogude sõjasümboolika Eestis veel keelatud polnud.

Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik