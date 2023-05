2006. aastal kahekümneks aastaks sõlmitud lasteaiateenuse osutamise lepingu järgi peab vald maksma 60 lapse eest, olenemata laste tegelikust arvust. Eelnõus välja toodud 1. märtsi seisuga käib lasteaias Naerumeri 47 last, sealhulgas 6 teise omavalitsuse last (tänase seisuga on lapsi 57, kellest 13 on teistest omavalitustest - toim.). Valla põhiline tingimus oli maksta nende laste eest, kelle elukoht on Toila vallas.