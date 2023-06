Rännusell ja reisisarjade autor Lemo ei ütle, milline on tema lemmikkoht Ida-Virumaal. Neid on rohkem kui üks

Pidime kõndima üsna järskudest mägedest üles-alla. Kui ma pärast telefonist vaatasin, mitu korrust me tõusime, siis ma ei uskunud silmi: 71! (Telefoni terviserakendus näitab lisaks kõnnitud sammudele ja kilomeetritele ka tõustud korruseid − toim.) Keskmiselt kõndisime neli-viis korrust päevas.

Aidus on lahe vaadata, kuidas loodus on rekultiveeritud ala tagasi võtnud. Kui ei teaks, siis ju ei ütleks, et seal on kunagi maapind pahupidi keeratud ja põlevkivi välja kistud. See on eraldi teema, kas see on õige või vale, ja sinna ma ei lasku. Aga iseenesest ei jäetud põletatud maad, vaid see on uuesti loodusele tagasi antud.

Lahe on see, et Aidus tekivad inimestel erinevad assotsiatsioonid. Keegi rääkis, et oleks nagu Alpides. Minule tuli ette üks retk Venemaal Jakuutias, kus on jõulisemad mäed ja all lookles lai jõgi, kahel pool kõrged kaldad. Mulle tuli meelde mälestus sellest. Aidus on kõike.

Metslased koos Sillamäe gümnaasiumi direktori Arno Kaseniiduga Sillamäed avastamas. Foto: VEETEE JA METSLASTE FACEBOOKI LEHT

Kui paralleelide tõmbamiseks juba läks, siis meenub saatelõik pankrannikualusest matkast. Kui üks metslastest, saatejuht ja kommunikatsioonispetsialist Rasmus Kagge Ontika pangaalusest pilte jagas, ei uskunud inimesed, et need on tehtud Eestis, vaid pakkusid hoopis Malaisiat. Ilmataat kostitas teid sel päeval raju ilmaga: pidite trotsima Ontika klindi all tuult ja vihma ning libedad kivid ja ajupuud tegid liikumise veel keerulisemaks...