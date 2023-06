Hind langeb umbes 14-15 protsenti ja selle põhjus on elektri odavnemine, ütles OÜ Järve Biopuhastus juhatuse liige Vladislav Korzanov.

Kõigi oma tegevusaastate jooksul on vee-ettevõtja seni hinda üksnes tõstnud, selle langetamine on pretsedent. Korzanov ei tea ka, et mõni teine Eesti vee-ettevõte oleks hinna allapoole toonud.