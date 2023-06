JUHTKIRI ⟩ Majanduskasvu soodustamine on keerukam kui maksude tõstmine

Kõhnaks jäänud Ida-Virumaa peatükis on kirjas lubadus kiirendada õiglase ülemineku fondi raha kasutamist. Vajaduse korral lubatakse teha meetmed ümber, et need vastaksid rohkem Ida-Virumaa vajadustele. On keegi kuulnud, et Ida-Virumaal valitud saadikud reformierakondlane Meelis Kiili või sots Eduard Odinets oleks selleks pärast valimisi midagi ette võtnud? Või Ida-Virumaa saadikute ühendus riigikogus? Või valitsus?

Teadaolevalt on kogu sellest fondist siiani tehtud vaid üks rahastamisotsus: Narva kavandatava magnetitehase rajamist on kavas toetada 19 miljoni euroga. Samal ajal peavad fondi praegu kehtivate tingimuste kohaselt olema uued ettevõtted juba hiljemalt kolme aasta pärast valmis. Arvestades, millisel teosammul on käinud nende meetmete ja reeglite väljatöötamine ja kooskõlastamine ning kuivõrd bürokraatlikud ja aeganõudvad on järgnevad planeeringute ja projektide kooskõlastamise protsessid, on sellisel moel jätkates küsitav ka viie või kuue aasta pärast selle fondi raha muundamine uuteks töökohtadeks.