Katri Raik pääses umbusaldamisest

Kõige kriitilisem on Orlov Raigi tegevuse suhtes Narva hariduse valdkonnas. Eelkõige seetõttu, et linnavalitsus kutsus ise kohale keeleinspektorid, et need kontrolliksid linna koolide ja lasteaedade direktorite keeleoskuse vastavust seaduse nõuetele. Selle tagajärjel on neli direktorit saanud hoiatuse, et nad vallandatakse, juhul kui nad hiljemalt augustiks ei esita tõendit, mis kinnitaks nende keeleoskust nõutaval tasemel.