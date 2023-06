Kohtla-Järve tähistas võidupüha vabadussõja ausamba juures vanalinnas

Kaitseliidu Alutaguse maleva juhatuse liige Kalev Naur meenutas, et Kohtla-Järve vabadussõja ausammas on kaks korda taastatud pärast seda, kui okupatsioonivõim selle ära lõhkus. "Me peame lugu oma traditsioonidest ja me koguneme oma sümbolite juurde, et tähistada võitlusi ja mälestada kõiki, kes on hukkunud Eesti vabaduse ja iseseisvuse eest," sõnas ta.

Kohtla-Järve volikogu esimees ja riigikogu liige Eduard Odinets ütles, et austades oma kangelasi, kes võitlesid rohkem kui sada aastat tagasi Eesti vabaduse eest, mõtleme ka meie õdedele ja vendadele Ukrainas, kes võitlevad praegu ka meie vabaduse eest.

"Ma tänan kõiki Kohtla-Järve inimesi, kes on avanud oma kodud ja südamed Ukraina inimestele, kes on sõja eest varju pagenud Eestisse ja meie linna," ütles Odinets avaldades erilist tänu linna haridusasutustele, kes on suure südamega võtnud vastu Ukraina lapsi.

Kohtla-Järve linnapea Virve Linder ütles, et võidupüha on õige nimetada ka vabaduse pühaks. "Selleks, et mõista vabaduse väärtust ja kurjuse tegelikku olemust, ei pea see kõik korduma, me ei pea seda kõik ise uuesti ja uuesti läbi elama. Jumal tänatud! Intelligentne inimene, kellel on empaatiavõimega kõik korras, suudab raskeid asju ette kujutada ja õppida ajaloost, raamatutest, filmidest ja oma esivanemate valusatest, kuid tõelistest lugudest," ütles Linder.