PILDIGALERII ⟩ Narva Garnisoni kalmistul austati Vabadussõjas langenuid

Narva linnapea Katri Raik kinnitas, et Narva asub eesliinil, just Narvast algas ja siin lõppes Vabadussõda: „Kui Eesti väed saavutasid 23. juunil 1919 võidu Võnnu alla, oli Narva veel rindelinn, inimesed elasid veel pool aastat pommitamse hirmus. Mõni kuu tagasi oli enamlaste pommidest süttinud Narva kõige ilusam ja uuem linnaosa Joaorg. Meie Narvas teame, mida tähendab sõda ja saame aru, et uue sõja vältimiseks tuleb näha vaeva ja elada me ühises kodus, Eestis, omavahelises mõistmises.“