Hannes Mets lahkus ministri nõudmisel Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse juhi ametist

Rohkem, kui pool aastat kestnud järelevalve tuvastas, et kooli kutseõpetajatest olid kesk- või keskeriharidusega 66%, mis ei ole kooskõlas seaduses sätestatuga, kuna kutseõpetaja kutsestandardi madalaimale tasemele vastavaid õpetajaid ei tohi koolis olla üle 20%. Järelevalves selgus ka, et riigikeeleoskus ei vastanud nõutud tasemele kolmandikul töötajatest.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets otsustas lahkuda omal soovil alates tänasest. Direktori kohusetäitjana võtab ajutiselt koolijuhi ülesanded üle Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna juhataja Ülle Matsin. Ministeerium on alustanud kutsehariduskeskusele uue koolijuhi otsimist.

„Pean oluliseks, et Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus saaks kiiresti ära tehtud vajalikud reformid, et maakonnas oleks tagatud noortele põhiseaduslik õigus saada haridust eesti keeles ning neile, kelle eesti keel ei vasta vajalikule tasemele, ka vajalik tugi eesti keele õppimiseks. Järgmisest aastast, kui hakkab kehtima õppimiskohustus kuni 18. eluaastani, on eriti kriitiline, et kool viiks oma õppe kvaliteedi ja eestikeelse õppe mahu vastavusse seaduses sätestatuga,“ sõnas Kallas.

Õpilaste vastuvõtt kooli ja muu koolitegevus juhi vahetusega ei katke.

Põhjarannik kirjutas eelmise aasta 15. septembril, et Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses ei valda eesti keelt suur osa õpilastest ega õpetajatest ja peaaegu kogu õppetöö toimub vene keeles. Pärast seda otsustas ministeerium koos keeleametiga viia koolis läbi teenistuliku järelevalve, kus võeti vaatluse alla ka eesti keele ja eestikeelse õppe korraldus.