Tänavanimede säilimise eest võitlev riigikogu liige peab Narvas langenud punaarmeelasi kangelasteks

"Ma ei saa aru, kuidas need noored poisid, kes siin Nõukogude armee ridades võitlesid, said võidelda Eesti riigi vastu. Sel hetkel nad ei mõelnud, et nad okupeerivad Eestit, vaid nad võitlesid fašismi vastu," ütles Aleksei Jevgrafov, kes on vastu riigi soovitusele muuta riigihalduse ministri arvates sobimatud nõukogude tänavanimed.