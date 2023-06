JUHTKIRI ⟩ Kas ministeerium ka vastutab?

Hiljuti rääkis haridusminister Kristina Kallas Põhjarannikule antud intervjuus, et oli šokeeritud, kui sai teada, et selles Ida-Virumaa kõige suuremas õppeasutuses ei saagi enamikku erialasid eesti keeles õppida.

On üllatav, et minister ja ministeerium on seda alles nüüd tähele pannud. Kui minister ja ministeeriumi ametnikud oleksid vaadanud kas või kutsehariduskeskuse kodulehel reklaamitavaid erialasid, siis oleks nad seda ehk kohe märganud. Põhjarannik on sellest samuti korduvalt kirjutanud.

Kõige olulisem, et Ida-Virumaa kutsehariduskeskus on riigi ehk haridusministeeriumi enda hallatav suur õppeasutus. Kui minister Kallas ütles, et järelevalve tulemuste põhjal peab direktor võtma vastutuse, siis sama põhjendatud on küsimus, kes ja millisel moel ministeeriumist vastutuse võtab. Ministeerium on nende puuduste puhul, mis järelevalve õiendis välja on toodud, aastaid jaanalinnu kombel pea liiva sisse peitnud. Olgu siis mugavusest või ka poliitilistest suunistest lähtudes.

Kutsehariduskeskuse uue direktori võimuses ei ole muuta aasta ega kahega Narva, Sillamäe ja Kohtla-Järve põhikoolide eesti keele õpetamise taset. Omaette kunst oleks ka eesti keeles õpetada oskavate õpetajate leidmine.