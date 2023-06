PÄÄSTEAMETI KROONIKA ⟩ Jaanituli sai päevi hiljem uue hoo

Päästjad hoiatavad, et jaanipäev on küll selleks aastaks läbi, ent korralikult kustutamata ja valveta jäetud lõkkeasemele piisab vaid mõõdukast tuuleiilist, et peidus olevad söed taas põlema puhuda. Seetõttu tuleb silm peal hoida ka pealtnäha kustunud lõkkeasemel ning päästjad tuletavad meelde, et 14. juunist kehtib Eestis tuleohtlik aeg, mis tähendab, et looduses tuletegemine on keelatud.