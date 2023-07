"Peamine on see, et iga osaleja pidu naudiks"

Haiguste kõrval on mure, kuidas lapsed kuumusele vastu peavad. "Ikka mõtled, et kõik läheks hästi. Peoga on alati see, et kas on liiga palav või vihmane ja külm," rääkis ta.

Huvijuhi Liivi Jõemetsa sõnul on kõige suurem mure asjade kaotamine. "See on lastel harjumus: kus on rahakott, kus telefon? Muid muresid ei olegi, kõik on tehtav!"

Laulupeole said kõik soovijad

Ida-Virumaalt pürgis laulukaare alla 25 koori ja kõik sinna ka pääsesid. Kõige rohkem läheb laulupeole mudilaskoore: 13. Lisaks 6 lastekoori, 4 poistekoori ja 2 noorte segakoori. Laulupeol osaleb Ida-Virumaalt 2 sümfoonia- ja 2 rahvapilliorkestrit.