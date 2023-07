Toila lasteaed läheb novembrist kinni, kui kohus ei otsusta teisiti

Lasteaia sulgemise otsus on Rytbergi sõnul tingimuslik (kohustus on neli kuud ette teatada − toim.) ja sõltub kohtust. 2. juunil esitas ta Tartu halduskohtule kaebuse volikogu otsuse tühistamiseks ja taotluse esialgseks õiguskaitseks, et jätkata lasteaia tegevust ajal, mil kohtuprotsess käib, aga kohus jättis selle rahuldamata.