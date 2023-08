Kohtla-Järve koolinoorte loomemaja kauaaegne juht pidi ametist lahkuma

Kohtla-Järve linnapea Virve Linder ütles, et Anna Rentik on särtsakas daam ja võib-olla ei olekski ta veel puhkama läinud. "Aga tema puhul tuli mängu see, et tal pole nõutavat eesti keele oskust. Kuna me soovime tegutseda Eesti Vabariigi seaduste nõuetest lähtuvalt, siis keeleoskuse puuduse tõttu toimus ka töölepingu erakorraline ülesütlemine," ütles Linder, et muud valikut polnud, kuna alates 1. augustist ei tohi huvikoolide ja lasteaedade juhtidena olla ametis inimesed, kel puudub riigikeele oskus C1-kategooria tasemel.