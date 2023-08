Ida-Viru kunstnikud jäädvustasid Toila pargi ilu

"Olete te kunagi sinist vihma näinud?" küsis Ljudmilla Taylor vaimustunult, jutustades Toila pargis nähtud loodusimedest. "See on kirjeldamatu vaatepilt, eriti mere ääres! Mina maalisin pargis, mu kolleegid aga, kes merekaldal joonistasid, püüdsid selle ebatavalise ilu pildile. Nii et kui näete mõnel näitusel maali, millel sinine vihm, siis võite kindel olla: see on päris!"