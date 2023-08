Narva saab transiitteede projekti raames ka uued purskkaevud

AS YIT Eesti alustas suuremahulisi tee-ehitustöid Narvas 2021. aastal. Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" eesmärk on parandada piirilinna transiidikoridori läbilaskevõimet, luues mugavad ja ohutud tingimused nii sõidukitele kui ka jalakäijatele. Projekti tellija on Narva linna arenduse ja ökonoomika amet ning selle raames tehakse korda ca 4,79 kilomeetrit teid, mida mööda transiitsõidukid Narva piiripunkti ja sealt tagasi liiguvad.