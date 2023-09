Mõisa tee rekonstrueerimine peaks läbi saama septembri lõpuks

Kohtla-Järve abilinnapea Erik Setškovi sõnul ei ole seda teed aastakümneid kapitaalremonditud ning tööde käigus avastati selle alt vana gaasitoru. "Tuli spetsialistid kohale kutsuda. Nad kontrollisid seda toru ja tõdesid, et see pole enam ammu kasutuses. Torustik kaevati üles ja koristati ära, kuid kõigele sellele kulus rohkem kui nädal aega."

Setškovi sõnul on ehitajad lubanud teetööd valmis saada septembri lõpuks.

Rekonstrueerimise käigus on välja vahetatud kõik maa-alused kommunikatsioonid ja rajatud sademeveekanalisatsioon, siia tehakse kõnniteed ja parkimistaskud ning paigaldatakse uus tänavavalgustus. Kõik see muudab Mõisa teel liiklemise senisest tunduvalt ohutumaks. Samuti paigaldatakse tee rekonstrueerimise käigus piirangumärgid, et vanematel oleks edaspidi mugavam lapsi autoga kooli tuua.