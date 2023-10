Kohtla-Järvel on küpsemas võimupööre: Virve Linderi tagandajate leer kogub jõudu

Sergei Lopini sõnul ei ole Keskerakond rahul ei linnavalitsuse töö ega linnaelu korraldamisega. Ta tõi näiteks, et kui suvel lahkusid linnavalitsusest mitmed haridusspetsialistid, selgitas linnapea Linder, et nad läksid tööle koolidesse, kuna seal saab paremat palka. "Me oleme nendega suhelnud ja tegelikuks põhjuseks on see, et neil ei olnud võimalik linnajuhtidega koostööd teha. Probleem on juhtimises," kinnitas Lopin.

Osa sel aastal linnavalitsusest koondatud või omal soovil lahkunutest on varem kandideerinud kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas.

Lopin heitis linnavalitsusele ette ka ebapiisavat suhtlemist keskerakondlastega. "See pilt, mille maalib meile linnapea, on võib-olla ilus, aga sel pildil sisu eriti ei ole. Probleem on, et linnavalitsus ei tee tihedat koostööd Keskerakonna fraktsiooniga. Meil on üldse väga raske aru saada, mis toimub. Linnapea on valinud välja, kellega ta suhtleb rõõmsasti ja kellega ei suhtle," ütles Lopin, kes jättis täpsustamata, millisel moel parem suhtlus nende fraktsiooniga peaks toimuma. Samuti ei ole ta pakkunud välja, kes võiks olla uus Kohtla-Järve linnapea.

"Luuremäng" kestab pikemat aega