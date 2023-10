Uues hoones on peale garaažide muu hulgas puhkeruumid koos köögiga, saunaga riietusruumid ja jõusaal. Rõivaste pesemiseks mõeldud pesumasinate kõrval aga on ka näiteks üsna haruldane hiiglaslik tulekustutusvoolikute pesumasin. Politseinike ja päästjate ühises kasutuses on kaheks osaks jagatav õppeklass ning operatiivsõidukite pesula. Hoone õuel on aga ronimis- ja harjutussein ning korvpalliväljak.