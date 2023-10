Anu Vask maalib suure rõõmuga rõõmsaid kodutonte

Kodutonte hakkas Anu Vask maalima mõned aastad tagasi, kui jõuluvana tõi talle akrüülvärvid. Pärast Jõhvi kunstikooli lõpetamist polnud ta pintslit kätte võtnud, aga jõulukink andis hea põhjuse seda uuesti teha. "Et mitte lasta värvidel ära kuivada, mõtlesin, et teen vähemalt ühe pildi valmis. Ja siis läks lahti," meenutab ta.

Maalimine on Anule teraapiline tegevus, mis aitas ka kergemini koroonaaja üle elada. "Kodutont tekitas rõõmsa jällekohtumise pintsli ja värviga. Midagi peab ju inimene tegema, et oma elus rõõmu säilitada. Maalimine on ülimõnus. Mõtlesin, kuidas ma nii loll olin, et enne pintslit kätte ei võtnud, aga järelikult ei olnud põhjust."