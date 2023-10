Narva eesti riigigümnaasiumi direktor Irene Käosaar uue hariduskompleksi siseõuel, kus saab vahetunnis joosta või lauatennist mängida. Koolimaja sisehoovi avanevad rõdud on aga piisavalt laiad, et väiksem keeleõpperühm saab ilusa ilmaga õues õppida. Oktoobris kerkis pihlakate vahele kunstiteos "Arenguhüpped", mis valiti kunstikonkursil välja 27 kavandi hulgast. Ihan Toomiku võidutöö kujutab arengupüüdlusi koolisüsteemis; taiese terastalad on kui õppetööga saavutatud tugev vundament kogu eluks.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik