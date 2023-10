Narva festivalil nautis eriilmeliselt kirevat džässi üle poole tuhande muusikahuvilise

Festivali juht Oleg Pissarenko sõnas, et on kogu hingest õnnelik tänavuse festivali suure publikumenu ja õnnestumise üle. "Seda võib liialdamata eduks nimetada. Usun, et Narva väärib kvaliteetset muusikakultuuri ning "iDeeJazzil" ja ka teistel džässmuusikaga seotud sündmustel on selle piirkonna arengus oluline roll," märkis ta.