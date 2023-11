Käibemaksutõus muudab elu Eestis veelgi kallimaks

Eelmisel nädalal ilmunud värske inflatsioonistatistika näitab, et Eesti senine kiire hinnatõus on raugenud. Kuid 2022. aastaga võrreldes püsib hinnatase siiski oluliselt kallim.

Üllatavalt suured on erinevused, kui vaadata konkreetsete kaupade hinnamuutusi. Nii on näiteks 2020. aasta algusega võrreldes toiduained ja mittealkohoolsed joogid kallinenud Eestis 42%, Lätis 38% ja Soomes 20%. Riided ja jalanõud kallinesid siinmail samal perioodil 29%, Lätis 23% ja Soomes vaid 10%. Sääraseid näiteid võiks tuua veelgi, ent kõik need räägivad ühte keelt: Eestis on tänu heale majandusolukorrale olnud siiani suhteliselt lihtne hindasid tõsta ja tarbijad on olnud valmis hinnatõusuga kaasa tulema.