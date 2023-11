Sillamäe plaanib Viru puiestee ja mitme hoone rekonstrueerimist

"Viru puiestee rekonstrueerimise eeldatav maksumus on ligemale 2,5 miljonit eurot, staadioni rekonstrueerimine läheb maksma 4 miljonit," rääkis ta. "Suurema osa kulutustest saame katta riiklikust toetusest, kui meie taotlused heaks kiidetakse. Plaani kohaselt koostame järgmisel aastal Viru puiestee rekonstrueerimise projekti ja aasta pärast alustame ehitust. Staadioniga on võimalik kiiremini edasi liikuda, kuid esmalt on tarvis tribüünid ümber projekteerida: olemasoleva projekti elluviimine läheb oodatust kallimaks ning meie ülesanne on leida võimalus vähendada kulusid nõnda, et mahuksime ära 4 miljoni euro sisse."