Elu Viru vanglas on heas mõttes igav

Vangide arv on olnud aastaid langustrendis. Jõhvis asuvas Viru vanglas on eilse seisuga kinnipeetavaid veidi üle kuuesaja. Ka järelevalvekorralduse üksuse juht Villiam Linder, kes on siin töötanud alates vangla avamisest 2008. aastal, meenutas, et näiteks noorte üksuses oli alguses umbes 190 kinnipeetavat, praeguseks on see arv vähenenud kõigest kahekümneni.