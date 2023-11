Poolteise aasta jooksul oleme külastanud 15 riiki. Eestis, nagu teisteski Balti riikides, on vastuvõtt väga soe. Saabusime teie juurde 14. novembril, sõitsime siia bussiga Kaunasest − meil olid Leedus ka külalisetendused. Kõikjal võetakse meid väga hästi vastu. Reedel etendus Jõhvis "Giselle" ning publik aplodeeris seistes ega lasknud artistide kaua lavalt ära. Meile on öeldud, et siin riigis oma emotsioone tavaliselt nii tormiliselt ei väljendata. See tähendab, et artistidel õnnestus publikut sütitada, anda neile edasi oma energiat ja rõõmustada oma andega.