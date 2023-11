President Karis: haridusvõrgu muutmisel tuleb vaadata iga kooli eraldi

President Alar Karis ütles reedel Jõhvi kontserdimajas toimunud haridusvõrgu arengukonverentsi "HaridusLood" avakõnes, et kõige hullem on otsustamatus. "Selle järel, peaaegu sama halb on see, kui otsustatakse kiirustades, põhjalikult läbi mõtlemata ja läbi arutamata," ütles riigipea. "Kui aga haridus liipama jääb, kandub see peagi üle kogu meie riigile."