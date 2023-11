Narvas ja Narva-Jõesuus kerkib alates jaanuarist veevarustuse hind

Viimaste avaldatud andmete järgi teenindab AS Narva Vesi Narvas 228 juriidilist isikut, 421 korteriühistut ja 680 majavaldust ning Narva-Jõesuus 91 juriidilist isikut, 58 korteriühistut ja 560 majavaldust. Narva-Jõesuu on vee-ettevõtte teine aktsionär.

Alates jaanuarist loobub AS Narva Vesi aastatepikkusest eraisikute (sh korteriühistute) ja juriidiliste isikute tariifide eristamise praktikast. Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise hind kerkib piiriregiooni tarbijatele 2,62 euroni kuupmeetrist. Lõpphind on ära toodud, võttes arvesse uuest aastast 22 protsendini kerkivat käibemaksumäära.

ASi Narva Vesi juhatuse liige Dmitri Lipatov on varem selgitanud, et hinnatõusu peamine põhjus on elektri, gaasi, kemikaalide ja autokütuse kallinemine. Kõige tugevamat mõju avaldab elektri hind, mis on viimasel ajal siiski taas langenud, see-eest kemikaalide hinnad hakkasid eelmisel aastal kerkima ja kerkivad senimaani.