Tuhande osalejaga ööjooks muudab laupäeva õhtul Narva kesklinnas liikluskorraldust

Narva talvise suursündmuse peakorraldaja Marko Torm ütles, et sõidukijuhtidel tuleb rajal ja selle läheduses arvestada ooteajaga ning mõnes kohas tuleb ka ringiga sõita. Lisaks turvatöötajatele on rada julgestamas arvukalt vabatahtlikke.

Torm oli positiivselt üllatunud, et sel aastal tahtis koostöös Narva Motuse spordiklubi juhi Anton Pratkunasega nii palju vabatahtlikke appi tulla, et osale tuli ära öelda, kuna neile polnud tööd pakkuda. "Aga 135 tublit vabatahtlikku hoolitseb nii võistluskeskuses kui raja ääres, et osalejad end võimalikult hästi tunneksid," sõnas ta.

Raja äärde seatakse sel aastal 19 elamuspunkti, kus muusikud, diskorid, tantsijad ja tuleneelajad osalejaid ergutavad. Ilmajaam lubab laupäeva õhtuks Narvas 8-9 külmakraadi. "Külmakraadidega tuleb riiete valikul arvestada. Püüame rada teha nii puhtaks kui võimalik, kuid peab silmas pidama, et talvine rada on ikka kohati lumine ja libe. Sellele üritusele ei tasu tulla rekordeid jooksma, vaid nautima sportlikul viisil õhtust Narvat," ütles ta.

Üks osalejatest, Fermi Energia kommunikatsioonijuht Liis Krigul, kes on ka varem Narva talvejooksudel osalenud, sõnas, et võtabki sõidu Lääne-Virumaalt Narva ette just selle võistluse erilise õhkkonna pärast. "Usun, et toetan oma osalemisega selle toreda sündmuse jätkumist Narvas ka edaspidi," sõnas ta.