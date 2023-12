Sillamäe muuseumi jõulupuud ehivad labakindad

Marina Tee on teinud Sillamäe muuseumiga koostööd juba kaks aastakümmet ning kinkinud muuseumile ka oma vanade nukkude ja mänguasjade kogu. Seekord on ta siia väljapanemiseks toonud mitu oma viimastel aastatel kogutud asjade kogu − labakinnastest serviisideni välja. "Kogumine aitab unustada kurbuse ning kui inimene on millestki haaratud, on ta õnnelik."