Kohtlajärvelasi nörritab linnavõimude plaan raamatukogu spordikeskusesse kolida

"Mina küll oma last sinna ei lase," märkis 15aastase kogemusega lugeja Hannah Kopf. "Võib ju tunduda, et meil on väike linn ja vahemaa pole nii suur, tegelikult aga ei ole tee sinna ohutu, eriti talvel, mil varakult pimedaks läheb. Sinna ei käi peaaegu mingit transporti ja oma autot paljudel linlastel, eriti eakatel, ei ole. Raamatukogus käib palju pensionäre, lugemissaalis peetakse mitmesuguseid üritusi nii lastele kui täiskasvanutele ning sealseid näitusi käib vaatamas palju inimesi. Ka koolivaheaegadel on raamatukogu ja lugemissaal lapsi täis, moodustunud on huviklubi. Olen kindel, et inimesi, kes spordikeskuses käima ei hakka, on palju. Kui lugejaid väheks jääb, kas siis pannakse raamatukogu hoopis kinni?"