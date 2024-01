VIDEO ⟩ 105 aastat Pagari lahingust: mõisapargis tärises kuulipilduja ja kõlasid püssipaugud

Detailid on tähtsad

Eesti üksuse tegevust juhtinud MTÜ Front Line Eesti rühmaülem Reimo Leol rääkis, et Pagarile oli klubi liikmeid kokku sõitnud Eesti eri paigust: Hiiumaalt, Pärnust, Lõuna-Eestist ja mujalt. Ta märkis, et endisaegsete lahingute lavastustes kaasategemine on nii silmaringi avardav ajaviide kui ka kaitsetahte väljendus. "85 protsenti meie liikmetest on kas kaitseliitlased, kaitseväelased, abipolitseinikud või noorkotkad. Meie jaoks on ajalugu huvitav, aga sõjaajalugu on eriti huvitav," ütles ta.

Leol lisas, et sellist lavastust ette valmistades on huvitav uurida, mis ja kuidas siin 105 aastat tagasi toimuda võis. "100 protsenti autentsust on raske tänapäeval taga ajada. Eks proovime nii, kuidas jõuame. Mundrid ja relvad on õiged. Seda me ei taotlegi, et teeme kõike täpselt samamoodi nagu 1919. aastal. Ka maastik on enam kui saja aastaga muutunud, uued hooned on kerkinud, puud ja põõsad juurde tulnud, suuremaks kasvanud või hoopis ära kadunud. Me üritasime siin mõisapargis võimalikult autentse koha leida," rääkis ta.