Ida-Viru korterelamute remonditoetuse ligemale kümnele miljonile eurole tormijooksu ei toimunud

KredExi toetuse haldur Elari Paimets ütles kolmapäeval pärast kella 14, et hommik algas rahulikult ja suurt tormijooksu selle toetuse saamisele pole olnud. Kuid mõned taotlused on siiski esitatud. "Raha veel on," ütles ta ja innustas Ida-Virumaa ühistuid taotlusi esitama.