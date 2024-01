Sügisel Lüganuse vallalt kolm kooli üle võtnud haridus- ja teadusministeerium on teatanud, et plaanib uuest õppeaastast sulgeda Kiviõli 1. keskkoolis gümnaasiumiastme, lastes küll praegustel gümnasistidel kooli ära lõpetada.

Selle vastu on aga kohalik kogukond ning osa õpetajaid, kes leiavad, et see halvendaks piirkonna laste gümnaasiumihariduse kättesaadavust ning kiirendaks elanikkonna vähenemist.