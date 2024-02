Toila vallas tegutsevad Eesti parimad noortekeskused

Toila valla noortekeskused paistsid eelmisel aastal silma sellega, et nende toel sündis kaheaastase järjepideva töö tulemusel noorte omaalgatuslik edulugu − merekonteinerisse ehitatud liikuv noortekeskus. Mobiilne noortekeskus avas uksed 1. juunil ning peatus suvel kolmes piirkonnas. Mobiilse noortekeskuse mudeli loomine on hea näide noorte omaalgatuse toetamisest ja eri osapoolte kaasamisest.

Toila valla noortekeskused innustavad noori suurelt mõtlema ning võtma vastutust. Juba käib töö, et viia ellu uus suuremahuline noorte idee − põgenemistuba maa all kaevanduses.

Aasta noortesõbraliku või nutika teo nominentide sekka jõudis Ida-Viru haridusklastri ja siinsete loodusainete õpetajate algatatud arukate õpilaste akadeemia. Turniiril saavad õpilased proovile panna koolis omandatud teadmisi. Edu saavutamiseks mängus on vaja laia silmaringi, meeskonnatöö ja arutelu oskust, kiiret reageerimist ning julgust katsetada.

Auhinnad üle andnud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles, et iga tegu, iga päev ja iga tund noortele ja noortega on tunnustust väärt.

"Eesti noortega töötavad inimesed, noorsootöötajad, huvihariduse õpetajad on maailmas ühed professionaalsemad, meie noortevaldkond on eeskujuks paljudele Euroopas ja kaugemalgi. Tunnustame teid selle eest, et te sihikindlalt ja kangekaelselt usute, et noorte tegutsemise ja otsustamise vabadus ning nende algatuste toetamine on ülesanne, mis loob Eesti tulevikku," sõnas minister.