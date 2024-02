Oonurmest pärit lendoravaekspert Liisa Rennel pälvis noore looduskaitsja auhinna

Nähes metsamaastikus toimuvaid kiireid muutusi, on Liisa aktiivselt tegelnud lendorava ja tema elupaikade kaitsega. Viimastel aastatel on Liisa inventeerinud tuhandeid hektareid lendorava elupaigaks potentsiaalselt sobilikke metsi ja kaardistanud erinevate ohustatud liikide leiukohti. Liisa lõi tarmukalt kaasa lendoravale kui 2023. aasta loomale pühendatud tegemistes ning on lendorava kaitsetegevuskava üks peamisi koostajaid. Samuti on ta organiseerinud mitmeid teisi tegevusi, nagu loodusõhtud, talgud lendorava leiukohtade leidmiseks, lendorava õpperada, ning võtnud sõna meedias. Liisal on ka suur roll uute lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmise ettevalmistamisel.