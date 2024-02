"Uues koolimajas lähevad tunnid kuidagi kiiremini"

Uus hariduskompleks kerkis Raekoja platsi lähedale Hariduse tänavale, endise Narva eesti gümnaasiumi asemele. Üks osa vanast gümnaasiumihoonest on säilitatud ja sinna kolisid rekonstrueerimise järel põhikooli klassid. Suurem osa uuest haridustemplist on ehitatud nullist ja puiduse ilmega rõdudega hoone mõjub koduselt.

"Mulle meeldivad klassiruumid, need on väga ilusad. Seal on kohe toredam ja lõbusam õppida − tunnid lähevad kuidagi kiiremini," jagas oma muljeid seitsmenda klassi õpilane Laura Liis Püvi.