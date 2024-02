Narva ametnikud kehvas seisukorras raudteeviaduktide remondiks raha ei leidnud

1990. aastate alguses ehitatud Narva Kreenholmi prospekti viadukt on kehvas seisukorras. 2019. aastal läbi viidud ekspertiis näitas, et viaduktil tuleks teha suurremont ning vältimatult ka kaldasambal paiknevate vuukide remont ja korrastada vee ärajuhtimise süsteemi. Praegu on Kreenholmi viadukti seisukord selline, et eriveoste ülelaskmiseks viaduktist peab olukorda hindama üksikjuhtumina.