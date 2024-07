INTERVJUU Juri Vilde: meie poed on jäänud püsima, sest oleme vältinud võlgu

Ema nõuanne. Tema ütles, et tee proovi − see äri toob sulle alati leiva lauale. Olen erialalt müürsepp ja lõpetanud Kohtla-Järve kutsekooli. Mitu aastat ehitasin maju − näiteks üheksakorruselisi maju Kohtla-Järvel ja Kiviõlis. Hiljem sai minust müürseppade brigadir, seejärel läksin tööle Viru Randa. Kõik oli hästi, aga iga kord kui me plaani täidetud saime, siis seda kas suurendati või vähendati hindu... Mõtlesin, et kui asi nii edasi läheb, siis ei teenigi ma midagi, seepärast pean oma äri alustama. Seda enam, et tollal hakkas väikeettevõtlus hoogsalt arenema. Miks mitte proovida?