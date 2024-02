"Sitta kanti" näitab fekaaliäri telgitaguseid

Sari "Eesti lood" võtab seekord luubi alla fekaalivedaja Erkki, välikäimlate rentija Toomase ja reoveejaama eksperdi Andra, kes on teinud fekaalitööst oma äri ja leivanumbri. Nad on valinud endale elukutse, mida peetakse tavaliselt räpaseks, häbiväärseks ja millest keegi lapsepõlves ei unista. Samas on moodsal ajal just nende inimeste tööd vaja kõigil.