Ida-Virumaad külastanud Ukraina võitlejad: "Eesmärk pole, et sõda kiirelt lõpeks, vaid et Ukraina võidaks"

Jah, algul, 2014. aastal moodustati see vabatahtlike üksusena siseministeeriumi koosseisus. Sellest ajast oleme siiani siseministeeriumi alluvuses ning rahvuskaardi osa. Pataljonist oleme nüüdseks kasvanud brigaadini. Erineme teistest üksustest selle poolest, et meie koosseisus pole mobiliseerituid, vaid eranditult vabatahtlikult tulnud inimesed. Me valime inimesi. Kõik läbivad noorsõduri kursuse, kuid sealt sõelast ei saa läbi kõik, vaid parimad. Seetõttu jõuavad meie üksusesse samuti vaid kõige paremad.

Illia Samoilenko: Vaenlane kasutab pidevalt seda väsimuse teemat, et kõik ülejäänud mõtleksid, et kuidas see sõda kiiremini lõpeks. Aga eesmärk pole selles, et sõda lõpeks, vaid selles, et meie võidaksime. Ja see on oluline. Selle eesmärgi nimel võib ka pikemalt tööd teha. Kuid probleem seisneb ikkagi inimestes, vajaduses neid treenida, hoida neid õigel tasemel ja et nad ei kuluks pidevalt ära.