Narvas peeti Aleksei Navalnõi auks mälestusüritus

"See on retk fašismi ja Putini sõja vastu, mälestus- ja austusavaldus kõigile neile, kes on seisnud ja seisavad oma elu hinnaga kurjuse vastu. See on südametunnistuse akt, väljendamaks solidaarsust kõigi nendega, keda pole unustanud ega unustata kunagi," kommenteeris Vovan Kaštan.