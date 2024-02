VIDEO ja PILDIGALERII ⟩ Sajad jõhvilased kogunesid muusikaväljakule Eesti lipu heiskamise tseremooniale

Tseremoonial kõnelenud Jõhvi põhikooli õpilane Henri Mihkelson ütles, et mõnikord tasub teha hetkeks paus ja mõelda, mis meil tegelikult olemas on ja kuidas see meid õnnelikuks teeb. "See võib aidata meil tunda tänulikkust ja hinnata rohkem seda, mis meie elus positiivset on ja leida rohkem õnne igapäevaelus," ütles ta.

Mihkelson meenutas, et tal oli suvel uhke tunne osaleda laulu- ja tantsupeol "Püha on maa". "Kuid mõnikord tekib kahtlus, kas kõik siin maal suudavad austada ja mõista seda, mille osaks nad on? Loodan, et ühel päeval mõistavad ka nemad, kui suurepärane Eesti tegelikult on. Kui Eesti vabaduse üheks suuremaks sümboliks on sinimustvalge rahvuslipp, siis arvan, et mitte kõik noored ei mõista ja ei oska väärtustada nende värvide tähendusi. Sinisest on saanud laiskus, mustast depressiivsus ja vaimse tervise häired ja valgest lumehelbekeseks olemine," märkis ta.