Teed lagunevad: "Auke tuleb rohkem peale kui raha!"

"Kevadel on teede lagunemine kõige kiirem, sest korduv temperatuuri kõikumine nulli juures põhjustab teekattes pragude ning aukude tekkimist, kuna vesi tungib teekatte alla, kus see külmub, paisub ja lõhub teekatet," sõnas transpordiameti teehoiuteenistuse ida osakonna juhataja Anti Palmi. Ta lisas, et talvine temperatuuri kõikumine (näiteks sellel talvel -28 kraadist kuni +3 kraadini) on samuti halb, kuid kevadel toimuvad need muutused oluliselt kiiremini.