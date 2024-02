Aleksei Jevgrafov haiglaskandaalist: Ago Kõrgvee on võimu kuritarvitanud ja tekitanud Narva Haiglale ulatuslikku rahalist kahju

"Mõistan Narva Haigla juhivahetuse ümber tekkinud elavat arutelu ja seda, et poliitilised oponendid on seda enda huvides ära kasutanud, kuid tõde tuleb väljaütlemistest luubiga otsida. Loomulikult on kõige lihtsam tegelikest põhjustest mööda vaadata ja tekitada rahvuspõhine konflikt. Kuid haigla nõukogu esimehena saan südamerahuga kinnitada, et Ago Kõrgvee väljavahetamine ei ole poliitiline otsus, vaid hoolikalt läbikaalutud samm, mis seab esiplaanile Narva elanike huvid ja haigla jätkusuutlikkuse. Haigla juhtkond toetab jätkuvalt eesti keele kasutamist tööalases tegevuses ja oleme valmis personali eesti keele õppimisse ka omalt poolt igakülgselt panustama.

Eilses (27.02.24 - toim) "Aktuaalse kaamera" intervjuus väitis Ago Kõrgvee, et haigla eelmise aasta tegevust hõlmavas auditis ei ole välja toodud ühtegi pretensiooni. See on vale! Puudujääkidele osundavaid punkte on mitmeid, näiteks tööjõukulude kontrollimisel tuvastasid audiitorid, et Ago Kõrgvee on 17.04.2023 sõlminud töölepingu iseendaga. Tekkis olukord, kus Ago Kõrgvee sai füüsiliselt juhatuse liikme ülesannetes haiglas viibides samal ajal töölepingu alusel palka nii juhatuse liikmena kui ka koduvalve eest. Oluline on ka märkida, et sihtasutuste seaduse § 18 lg 4 kohaselt on sihtasutuse ja juhatuse liikme vahel tehtud tehing tühine, kui nõukogu ei ole seda heaks kiitnud.