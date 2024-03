14aastased Alissa ja Aljona Vernidub avasid oma esimese isikunäituse

Õed Alissa ja Aljona Vernidub said värvide ja pliiatsitega sõbraks juba üheaastaselt: lasteaiaõpetajad olid esimesed, kes nende annet tähele panid ning vanematel tüdrukud kunstikooli panna soovitasid. Kümneaastaselt nad seal käima hakkasidki ning nüüdseks on nad jõudnud oma koolile tuntust koguda ka kaugel väljaspool Kohtla-Järvet − kümned nende tööd on pälvinud diplomeid ja autasusid nii üle-eestilistel kui ka rahvusvahelistel võistlustel.

Tüdrukud ise ütlevad, et pole kokku lugenud, kui palju diplomeid nad kunstide koolis õpitud aastate jooksul on saanud − meeldivaid uudiseid tuleb peaaegu iga kuu. Viimati tõid neile konkursivõidu balletikunstile pühendatud joonistused. "Me ei püüdle auhindade poole, meile lihtsalt meeldib mõelda ja oma mõtteid paberile panna. Aga alati on meeldiv, kui meie tööd ka teistele meeldivad," kinnitas Aljona.