Mees tõukas naist, kes viidi haiglasse

Purjus elukaaslase ohver läks politseisse

1. märtsil pöördus politseisse 23aastane naine, kes andis teada, et Sillamäel Ranna tänaval asuvas korteris oli teda rünnanud joobes 28aastane elukaaslane. Politseinikud pidasid mehe kinni.

2. märtsil sai politsei teate, et Sillamäel Ranna tänaval on majja sisse murtud ning varastatud sülearvuti ja kast münte. Kahju suurus on täpsustamisel.